Ambulansı durdurup şoförünü darbeden şahıs İzmir'de gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emniyet Genel Müdürlüğü, İzmir'de ambulansı durdurup şoförünü darbeden ve camını kıran şahsın yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Emniyet, sağlık çalışanlarına el kaldırılmasına ve acil yardım bekleyen hastaya ulaşmanın engellenmesine izin verilmeyeceğini duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğü, İzmir'de ambulansı durdurarak aracın camını kıran ve ambulans şoförünü darbeden şahsın yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hiç kimsenin sağlık çalışanlarımıza el kaldırmaya, acil yardım bekleyen bir hastaya ulaşmalarını engellemeye hakkı yok. İzmir'de ambulansı durdurarak sürücü tarafındaki camı kıran ve ambulans sürücüsünü darbeden R.A.Y. adlı şahıs, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alındı. Başarılı çalışmalarından dolayı kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.