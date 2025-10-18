Haberler

Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Ceza

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Şişli'de ambulansa yol vermeyen sürücünün yakalanarak idari para cezası uygulandığını açıkladı. Yeni Trafik Kanunu teklifi ile bu tür ihlallerin yaptırımları da artırılacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Şişli'de, ambulansa yol veremeyen sürücünün kimliğinin tespit edilerek yakalandığını ve idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'un Şişli ilçesinde ambulansa yol vermeyen sürücü E.A. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nca idari para cezası uygulandı. Mevcut kanunda ambulansa yol vermemenin yaptırımı 993 lira. Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi. Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre, geçiş üstünlüğü olan ambulans ve itfaiyeye yol vermeyenlerin sürücü belgesini 30 gün süreyle geri alacağız ve araçlarını 30 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Geriye doğru 5 yıl içinde aynı ihlali 2. kez işleyenlerin sürücü belgelerini iptal edeceğiz. Ambulansların can taşıdığını ve zamanla yarıştığı gerçeğini unutmamalıyız. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışıyor olabilir. Ambulansa yol vermeyenleri, saygısızca araç kullananları lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz Gereğini Yaparız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

