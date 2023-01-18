Ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada 3. Sayfa Haberleri Başekşehir'de bir sürücü, vakaya giden ambulansa dakikalarca yol vermedi. Başekşehir'de bir sürücü, vakaya giden ambulansa dakikalarca yol vermedi. Ambulans şoförünün siren ve korna çalmasına aldırış etmeyen şahıs, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay, bugün saat 11.00 sıralarında 03 güney yanyolu bağlantı noktasında meydana geldi. Yol üzerinde seyir halindeki 34 SV 4610 plakalı araç sürücüsü, ambulansa dakikalarca yol vermedi. Ambulans şoförünün ısrarla siren çalmasına aldırış etmeyen sürücü, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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