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Ambulansa Yol Verirken Motosiklete Çarptı

Ambulansa Yol Verirken Motosiklete Çarptı
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Nevşehir’de ambulansa yol vermek isteyen tır sürücüsü sağ şeride yanaştığı sırada aynı yönde ilerleyen üç tekerlekli motosiklete çarptı.

Nevşehir'de ambulansa yol vermek isteyen tır sürücüsü sağ şeride yanaştığı sırada aynı yönde ilerleyen üç tekerlekli motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ışıklarda yeşil yanmasının ardından hareket eden 50 AFC 209 plakalı tırın sürücüsü Fatih S., arkadan siren çalarak gelen ambulans ve cenaze aracına yol vermek istedi. Bu sırada tırın sağından ilerleyen Ali P. yönetimindeki 50 AGD 211 plakalı üç tekerlekli motosiklete çarptı.

Tır ile kaldırım arasında sıkışan motosiklet, çarpmanın etkisiyle kaldırıma devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Ambulansa yol vermek istedim"

Tır sürücüsü Fatih S., kazanın ambulans ve cenaze aracına yol vermek istediği sırada meydana geldiğini belirterek, "Işıklarda durdum. Ambulans ve cenaze aracı siren çalarak geliyordu. Yeşil ışık yandıktan sonra yoluma devam ettim. Ambulansa yol vermek için sağ tarafa yanaştığım sırada motor arkadan tıra çarptı. Bir anda motorun devrildiğini gördüm. Hemen durup yardım ettim" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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