Ambulans Yolda Başka Bir Kazaya Karıştı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, kaza ihbarına müdahale etmek için yola çıkan bir ambulans, başka bir kazaya karıştı. Olayda yaralanan olmaz iken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede yaşanan bir trafik kazasına müdahale etmek üzere olay yerine hareket eden sağlık ekiplerine ait ambulans, seyir halindeyken başka bir kazaya karıştı. Çarpışma sonucu ambulansta ve kazaya karışan diğer araçlarda maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA