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Ambulans Şoförü Dikkatiyle Facianın Eşiğinden Döndü

Ambulans Şoförü Dikkatiyle Facianın Eşiğinden Döndü
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Mersin'in Tarsus ilçesinde ambulans şoförünün dikkati, motosikletliye çarpmamak için refüje çıkarak bir kazayı maddi hasarla atlatmasına neden oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde ambulans şoförünün dikkati faciayı önledi, motosikletliye çarpmamak için refüje çıktı.

Kaza, Mersin - Adana istikameti Sait Polat Bulvarındaki Musalla kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mersin'den Tarsus Devlet Hastanesine hasta bırakan 33 ACS 108 plakalı ambulansın sürücüsü, seyir halindeyken önüne çıkan 2 kişinin olduğu 33 NKU 48 plakalı motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırarak refüje çıktı. Ambulans sürücünün dikkatiyle kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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