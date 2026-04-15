Kalp krizi geçiren hasta için ambulans helikopter zamanla yarıştı
Samsun'un Asarcık ilçesinde 52 yaşındaki Hüseyin Koncaer, kalp krizi geçirerek ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı. İlk müdahale helikopterde yapıldı.
Samsun'un Asarcık ilçesinde kalp krizi geçiren 52 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle kısa sürede hastaneye ulaştırıldı.
Asarcık ilçesinde kalp krizi geçiren 52 yaşındaki Hüseyin Koncaer için Samsun merkezden ambulans helikopter sevk edildi. Ambulans helikopter sorumlu pilotlar eşliğinde vakaya kısa sürede ulaştı. Vaka helikopterle alınarak Samsun Şehir Hastanesi'ne getirildi. Kalp krizi geçiren hastaya ilk müdahaleyi helikopterde bulunan doktor Serdar Özçakmak yaptı. Kısa sürede getirilen hasta, Samsun Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - SAMSUN