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Ambarlı Mardaş Limanı'nda Kontenyer Gemisi Yan Yattı: 1 Yaralı

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İstanbul Beylikdüzü'ndeki Ambarlı Mardaş Limanı'nda su alan AMNAH isimli konteyner gemisi yan yattı. Gemi personeli denize atlayarak kaçarken, bir kişinin yaralandığı bildirildi. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ambarlı Mardaş Limanı'nda geminin yan yatma anı kamerada

Su alan gemiden kaçmaya çalışan 1 kişi yaralandı

Yan yatan konteyner yüklü gemi dron ile böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü Ambarlı Mardaş Limanı'nda su alan AMNAH isimli konteyner gemisi yan yattı. Gemi personeli denize atlayarak kaçarken, 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. Geminin yan yatma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü Ambarlı Mardaş Limanı'nda AMNAH isimli konteyner gemisi gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı. Geminin su aldığını gören personel denize atlayarak kaçarken, 1 kişi yaralandığı öğrenildi. Geminin etrafına liman görevlilerince yüzer bariyer serildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botu da personel tahliye olduğu için geri döndü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ambarlı Mardaş Limanı'nda yan yatan AMNAH isimli konteyner gemisinin personelinin tahliye edilmiş olduğu ve geminin etrafına liman görevlilerince yüzer bariyer serilmiş olduğu bilgisi üzerine botumuz dönüşe geçti" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, geminin yan yatma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, geminin yan yattığı ve personelin koşarak kaçtığı görülüyor.

Ambarlı Mardaş Limanı'nda Kontenyer Gemisi Yan Yattı: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT - 3.Sayfa
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