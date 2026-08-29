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Suluova’da Zincirleme Kaza: 11 Yaralı

Suluova’da Zincirleme Kaza: 11 Yaralı
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Amasya’nın Suluova ilçesinde otogar kavşağında tır, minibüs ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Yaralılardan 4’ü Amasya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, 7’si Suluova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde tır, minibüs ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özbekistan uyruklu M.K yönetimindeki 10 AOH 02 dorse plakalı tırın kavşakta durması üzerine peşinden gelen 05 AAP 529 plakalı minibüs tıra, ardından gelen 34 AL 852 plakalı otomobil de minibüse çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılardan M. S, Ö.T, S.A ve S.D, Amasya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirildi. F.Y, K.S, O.Y, S.U, E.T, B.V ile tır sürücüsü ise Suluova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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