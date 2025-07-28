Amasya'da Yaya Geçidinde Kaza: Bir Yaya Yaralandı
Amasya'da bir otomobil, yaya geçidinden geçen bir yayaya çarptı. Çarpma sonucu yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.
Amasya'da seyir halindeki otomobil, yaya geçidinden geçen yayaya çarptı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde seyreden M.K.U yönetimindeki otomobil, yaya geçidinden geçmekte olan A.P. isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan yaya yaralandı. İhbar üzerine polis ve acil sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yayanın vücudunda kırıklar olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa