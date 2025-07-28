Amasya'da Yaya Geçidinde Kaza: Bir Yaya Yaralandı

Amasya'da seyir halindeki otomobil, yaya geçidinden geçen yayaya çarptı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde seyreden M.K.U yönetimindeki otomobil, yaya geçidinden geçmekte olan A.P. isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan yaya yaralandı. İhbar üzerine polis ve acil sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yayanın vücudunda kırıklar olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA