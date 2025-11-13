Amasya'da Yaya Geçidinde İki Kaza: Bir Ölü, Bir Yaralı

Amasya'da yaya geçidi üzerinde 5 gün arayla yaşanan iki kaza kameralara yansıdı. 'Öncelik yayanın' yazılı pano bulunan yaya geçidinde otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybederken, otomobilin çarpmasıyla savrulan kadın ise hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yavuz Acar Caddesi üzerinde 5 gün önce yaşanan kazada yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı. Savrularak ağır yaralanan Cemal Gül (77) kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı yaya geçidinde 5 gün sonra yaşanan kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Sema Bağçuvan'a Halil İbrahim K.'nın kullandığı 05 ABP 960 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan kadının yardımına sürücü ve çevredeki vatandaşlar yetişti. Ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan yayanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Her iki kaza da kameralara yansıdı.

'Öncelik yayanın' yazılı pano bulunan yaya geçidinin olduğu alandaki kazalara tanık olan Abbas Kocur, Memidede mezarlığının altından geçen yolda yaşanan kazalara karşı yayaların ve sürücülerin daha dikkatli olmalarını istedi.

Hasan Karaca da, "Bir hafta içinde ikinci kazayı yaşadık. Bir vatandaşımız öldü, diğeri yaralandı. Burada önlem alınmasını istiyoruz" diye konuştu. - AMASYA