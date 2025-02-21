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Amasya'da Yangında Genç Kadın Hayatını Kaybetti

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Amasya'nın Merzifon ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangında 30 yaşındaki Melisa Bayram hayatını kaybetti. Yangının sebebi üzerine soruşturma başlatıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evde çıkan yangında genç kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sofular Mahallesi Mehmet Fevzi Bey Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 3. katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Alevlerin söndürülmesinin ardından yapılan incelemede dairede yalnız yaşayan Melisa Bayram'ın (30) cansız bedeniyle karşılaşıldı. Genç kadının cenazesi hastane morguna götürülürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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