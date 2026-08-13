Amasya'da itfaiye aracı otomobile çarptı: 1 yaralı

Amasya'da yangına müdahale etmek için giden itfaiye aracı, kavşakta otomobile çarptı. Sürüklenen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Helvacı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Mahmatlar köyünde yaşanan yangına müdahale etmek için yola çıkan Okan A. yönetimindeki 05 ET 191 plakalı itfaiye arazözü, kırmızı ışıkta bekleyen araçların yanından geçiş üstünlüğü dolayısıyla geçerek yoluna devam etti. O sırada yeşil ışıkta kavşağa giriş yapan Talha M. yönetimindeki 05 AEJ 720 plakalı otomobil itfaiye aracının önüne çıktı. İtfaiye arazözü, otomobile hızla yandan çarptı. Sürüklenen otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık dururumun iyi olduğu öğrenildi. Lastiği patlayan itfaiye arazözü ve otomobil, çekici yardımıyla kaza alanından götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı