Amasya'da iki katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Amasya'da iki katlı bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Yağmurköy'de muhtar Haşim Hatipoğulları'na ait 2 katlı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine köye AFAD, itfaiye, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - AMASYA