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Amasya'da uyuşturucu ticaretinden hapis cezası bulunan kişi yakalandı

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Amasya'da uyuşturucu ticaretinden 22,5 yıl hapis cezası bulunan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama suçundan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G'yi fiziki takip sonucu Merzifon ilçesi Sofular Mahallesinde bulunan evinin önünde yakaladı. Adliyeye sevk edilen E.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Amasya Kapalı Cezaevine gönderildi.

Amasya'da uyuşturucu ticaretinden 22,5 yıl hapis cezası bulunan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama suçundan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G'yi fiziki takip sonucu Merzifon ilçesi Sofular Mahallesinde bulunan evinin önünde yakaladı.

Adliyeye sevk edilen E.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Amasya Kapalı Cezaevine gönderildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Sofular Amasya Tutuklama Cezaevi Yakalama Ceza Adliye Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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