Amasya'da Traktör Devrildi: Emekliliğini Beklerken Hayatını Kaybetti

Amasya'nın Taşova ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Talihsiz sürücünün sağlık sorunları nedeniyle uzman çavuşluktan bugün emekli olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Taşova ilçesi Faravga mevkiinde kontrolden çıkan bir traktör bahçeye devrildi. Araçtan savrulan sürücü Mücahit Demirci (31) ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımına koştuğu sürücü, ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Türk Hava Kuvvetlerinde 9 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan Demirci'nin sağlık sorunları nedeniyle başvurduğu emeklilik kararının bugün çıktığı öğrenildi. Emekli olduğu gün gelen vefat haberi meslektaşlarını yasa boğdu. - AMASYA