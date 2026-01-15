Amasya'da trafik kazaları kamerada
Amasya'da aralık ayında meydana gelen trafik kazalarının büyük bölümünün dikkatsizlikten kaynaklandığı ve bu kazaların KGYS kameralarıyla kaydedildiği açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, kazalara ilişkin görüntüleri paylaşarak insanların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından kaydedilen kazalara ait görüntüleri paylaştı. Şehrin çeşitli noktalarında yaşanan kazaların yer aldığı paylaşımda, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" mesajına yer verildi. - AMASYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa