Amasya'da tavuk eti yüklü tır şarampole uçtu: 2 yaralı

Amasya'da tavuk eti yüklü tır şarampole uçtu. Dorse kısmındaki tavuk eti paketlerinin dağıldığı tırdaki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Mercimek köyü yakınlarında seyir halinde olan tavuk eti yüklü 34 FYD 622 plakalı tır, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Dorse kısmındaki tavuk eti paketleri dağıldı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, acil sağlık polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tırda sıkışarak yaralanan sürücü C.B ve yanındaki N.K ekiplerin yardımıyla çıkartılarak ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

