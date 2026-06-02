Amasya'da tavuk eti yüklü tır şarampole uçtu: 2 yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde tavuk eti yüklü bir tırın kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Dorse kısmındaki tavuk eti paketleri yola saçıldı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Mercimek köyü yakınlarında seyir halinde olan tavuk eti yüklü 34 FYD 622 plakalı tır, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Dorse kısmındaki tavuk eti paketleri dağıldı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, acil sağlık polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tırda sıkışarak yaralanan sürücü C.B ve yanındaki N.K ekiplerin yardımıyla çıkartılarak ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
