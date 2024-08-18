Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı

Amasya'nın Suluova ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan Abdullah Kılınç yönetimindeki 55 AKN 765 plakalı minibüs, Eski Çeltek mevkiinde karşı yönden gelen Mehmet Keklikçi'nin kullandığı 05 LK 008 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Merzifon ve Samsun'un Havza ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA