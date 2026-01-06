Haberler

Amasya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 ruhsatsız silah ve 600'den fazla fişek ele geçirildi

Amasya'da polis, düzenlediği operasyonda 5 ruhsatsız silah ve 600'den fazla fişek ele geçirerek 2 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

Amasya'da polisin düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda 5 ruhsatsız silah ve 600'den fazla fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri Merzifon ilçesinde 2 şüpheli şahsın ikametinde, bağ evinde ve iş yerinde arama yaptı.

Aramada, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 608 adet fişek, şarjör, kapak takımı, iğne ve kabza gibi çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Şüpheliler hakkında silah kaçakçılığı suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi. - AMASYA

