Amasya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 ruhsatsız silah ve 600'den fazla fişek ele geçirildi

Amasya'da polisin düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda 5 ruhsatsız silah ve 600'den fazla fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri Merzifon ilçesinde 2 şüpheli şahsın ikametinde, bağ evinde ve iş yerinde arama yaptı.

Aramada, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 608 adet fişek, şarjör, kapak takımı, iğne ve kabza gibi çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Şüpheliler hakkında silah kaçakçılığı suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi. - AMASYA