Amasya'da polis huzur operasyonu: 3 binden fazla şahıs sorgulandı

Amasya'da polisin il genelinde düzenlediği huzur operasyonunda 3 binden fazla şahıs sorgulandı.

Akşam saatlerinde 59 ekip ve 320 personelin katıldığı operasyonda 3 bin den fazla şahıs sorgulanırken 274 araç, 114 umuma açık iş yeri denetlendi. Metruk bina ve parklar kontrol edildi.

5 şahsa adli ve idari işlem yapılırken 1 aranan şahıs yakalandı. 2 araca cezai işlem, 5 umuma açık yere de idari işlem yapıldı. Operasyon sonucunda şehrin huzurlu ve güvenli bir yer olduğunun görüldüğü bildirildi. - AMASYA