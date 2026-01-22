Haberler

Merzifon'da yanan otomobil kullanılmaz hale geldi

Güncelleme:
Merzifon ilçesinde park halindeyken motor bölümünden alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde park halindeyken motor bölümünden alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mahsen Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin motor kısmından yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Otomobilde hasar oluşurken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

