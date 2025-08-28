Amasya'da Özel Halk Otobüsü ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Amasya'da Özel Halk Otobüsü ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı
Amasya'da bir hafif ticari aracın özel halk otobüsü ile çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Amasya'da özel halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. yönetimindeki 05 HO 1003 plakalı özel halk otobüsü, Sanayi Sitesi kavşağına dönmek üzereyken ardından gelen Mehmet M.'nin kullandığı 05 BE 688 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra hafif ticari araçtaki Esra Nur Mehlep yaralandı. Yaralılar, acil sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
