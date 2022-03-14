Amasya'da otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı - Haberler

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Amasya'da otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Amasya'da otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Amasya'da bir otomobil tünelde önünde seyreden tıra çarptı.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Amasya'da bir otomobil tünelde önünde seyreden tıra çarptı. Otomobildeki iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya çevre yolu otogar girişi T1 tünelinde meydana gelen kazada Mehmet Yaşar yönetimindeki 05 ET 600 plakalı otomobil, Seyhan İlker yönetimindeki 58 ACM 595 plakalı tırın dorsesine çarptı.

Yaralanan sürücüsü ve yanındaki Nebahat Yaşar sıkıştıkları otomobilden 112 acil sağlık ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Yaşar, Otomobil, Seyhan, Amasya, 3. Sayfa, Haberler

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