Amasya'da yangında mahsur kalan köpeği muhtar kurtardı

Amasya'da bir iş yerinde çıkan yangında mahsur kalan köpeği, mahallenin muhtarı kurtardı. Alevleri görür görmez iş yerine koşan Kirazlıdere Mahallesi muhtarı, kapıyı kırıp içeride mahsur kalan köpeği kurtardı. İş yerinin yakınındaki karavan ve aracı da çevreden yetişen vatandaşlar uzaklaştırdı.

Edinilen bilgiye göre, Kirazlıdere Mahallesi Eski Sanayi mevkiinde Mehmet G.'ye ait oto yıkama iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevleri görür görmez koşan muhtar Ramazan Şişik, kapıyı kırıp iş yerinin içinde mahsur kalan köpeği kurtardı. Yakındaki karavan ve aracı da çevreden yetişen vatandaşlar uzaklaştırdı.

Yaşananları anlatan Şişik, "Yangının olduğu yerden köpeği çıkardık. Gayet sağlıklı, herhangi bir sorunu yok. Arkadaşlarla birlikte kurtardık" dedi.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. - AMASYA