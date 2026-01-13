Haberler

Amasya'da yangında mahsur kalan köpeği muhtar kurtardı

Amasya'da yangında mahsur kalan köpeği muhtar kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Kirazlıdere Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan yangında mahsur kalan köpeği, muhtar Ramazan Şişik kurtardı. Yangına müdahale eden vatandaşlar, iş yerinin yakınındaki araçları da güvenli bir yere kaldırdı.

Amasya'da bir iş yerinde çıkan yangında mahsur kalan köpeği, mahallenin muhtarı kurtardı. Alevleri görür görmez iş yerine koşan Kirazlıdere Mahallesi muhtarı, kapıyı kırıp içeride mahsur kalan köpeği kurtardı. İş yerinin yakınındaki karavan ve aracı da çevreden yetişen vatandaşlar uzaklaştırdı.

Edinilen bilgiye göre, Kirazlıdere Mahallesi Eski Sanayi mevkiinde Mehmet G.'ye ait oto yıkama iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevleri görür görmez koşan muhtar Ramazan Şişik, kapıyı kırıp iş yerinin içinde mahsur kalan köpeği kurtardı. Yakındaki karavan ve aracı da çevreden yetişen vatandaşlar uzaklaştırdı.

Yaşananları anlatan Şişik, "Yangının olduğu yerden köpeği çıkardık. Gayet sağlıklı, herhangi bir sorunu yok. Arkadaşlarla birlikte kurtardık" dedi.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki

İsyan ettiren düzenlemeye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı da tepki gösterdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe anlaşmayı sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar

Fenerbahçe anlaşma sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar
Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor

Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor
Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti

Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı ismi Göztepe'ye aldı
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Fenerbahçe anlaşmayı sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar

Fenerbahçe anlaşma sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar
Candaş Tolga Işık'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu

Ünlü gazetecinin acı günü! Cenazede gözyaşlarına boğuldu
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir

İşte Emel'in başını yakan ünlü isim: Üzerimden para kazandı