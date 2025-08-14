Amasya'da Kontrolden Çıkan Araç Ağaçla Çarpıp Takla Attı

Amasya'da Kontrolden Çıkan Araç Ağaçla Çarpıp Takla Attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da bir otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak kökünden sökmesine ve takla atmasına neden oldu. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı.

Amasya'da kontrolden çıkan otomobil çarptığı ağacı kökünden söktü. Savrulup takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 55 Evler Mahallesi'nde seyir halinde olan 52 ACY 769 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Ağacın kökünden söken otomobil savrulup takla attı. Kazada sürücü M.E.A. ile otomobilde bulunan S.U. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar kurtarılarak ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ekrem İmamoğlu: Seçime giremezsem başka adayı desteklerim

İmamoğlu ilk kez böyle konuştu: Adaylığım resmen engellenirse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.