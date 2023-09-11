Amasya'da Kiralık Araçta Ölü Bulundu

AMASYA'da ailesinin aradığı Beytullah Genç (24) kiraladığı hafif ticari aracın içinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Bulundurma ruhsatlı tabancası kucağında olan Genç'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün akşam merkeze bağlı Sarılar köyü yolunda meydana geldi. Beytullah Genç, gün içinde Amasya'daki evinden ayrılıp bir hafif ticari araç kiraladı. Aradan uzun bir süre geçince ailesi kendisinden haber alamadı. Araç kiralama şirketleriyle iletişime geçen Genç'in ailesi, GPS sinyaliyle yerini tespit etti. Aracın bulunduğu yere giden aile, Beytullah Genç'i araç içinde başından vurulmuş olarak buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beytullah Genç'in kendisine ait bulundurma ruhsatlı silah ise kucağında bulundu. Jandarma, 1 yıllık evli olduğu belirtilen Genç'in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.