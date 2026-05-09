Kaybolan koyun sürüsü tarlanın ortasında dronla bulundu

Amasya'da bir köyde kaybolan koyun sürüsü, AFAD'ın dronunun devreye girmesiyle bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda Beke köyünde D.K isimli vatandaşa ait 30 küçükbaş hayvanın kaybolduğu bildirildi. AFAD acil müdahale arama kurtarma ekibi dron ekipmanlarıyla bölgeye yönlendirildi. Jandarma ekibiyle ortak yapılan arama çalışmaları sonucunda kaybolan hayvanlar ürün ekili bir tarlanın ortasında bulunarak sahibine teslim edildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı