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Amasya'da Kamyonetlerin Çarpışması Sonucu 4 Kişi Yaralandı

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Amasya'da meydana gelen kazada, 2 kamyonet çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Amasya'da 2 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ali Osman Çevik yönetimindeki 05 KH 961 plakalı kamyonet, Çeltek kavşağına geldiğinde Samsun Havza İstikametinden Merzifon'a doğru servis yolunda ilerleyen Aşkın Akkaya'nın kullandığı 34 RS 6520 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ali Osman Çevik, yanındaki Kıymet Çevik ile çarpıştığı kamyonetteki Müzeyyen Akkaya ve Büşra Akkaya yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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