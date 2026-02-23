Haberler

Amasya'da kamyonet çarptığı elektrik direğini ikiye ayırdı: 1 yaralı

Güncelleme:
Amasya'da kontrolden çıkan bir kamyonet, elektrik direğine çarparak yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası direk kökünden söküldü.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim G.'nin kullandığı 55 AHR 55 plakalı kamyonet, İlyasköy mevkiinde kontrolden çıkarak savrulup yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kökünden sökülen direk ikiye ayrılırken, hurdaya dönen kamyonette sıkışan sürücü ekiplerin yardımıyla çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

