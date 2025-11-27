Haberler

Amasya'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 1 Ölü, 3 Yaralı

Amasya'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 1 Ölü, 3 Yaralı
Güncelleme:
Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazanın görüntüleri ise anbean kameraya yansıdı.

Amasya'da otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza anı anbean kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, dün akşam saatlerinde Suluova ilçesi Çeltek mevkiinde meydana geldi. Rahmani Darçın yönetimindeki 60 AEL 310 otomobil, Emre K.'nın kullandığı 55 ANL 176 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle trafik levhasına ve ağaca çarparak ters dönen otomobildeki yolcular Dilara K. ile Asel K. ile sürücüler yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 64 yaşındaki Rahmani Darçın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı anbean kameraya yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
