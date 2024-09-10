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Amasya'da il güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı

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Amasya'da Vali Yılmaz Doruk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda terör, uyuşturucu, organize suç örgütleriyle mücadele, düzensiz göç, aranan şahısların yakalanması, trafik güvenliği ile genel asayiş olayları değerlendirildi. Toplantıya, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Halil Uğur Serin, ilçe kaymakamları ve diğer yöneticiler ile yetkililer katıldı.

Amasya'da il güvenlik ve asayiş toplantısı Vali Yılmaz Doruk'un başkanlığında yapıldı.

Toplantıda terör, uyuşturucu, organize suç örgütleriyle mücadele, düzensiz göç, aranan şahısların yakalanması, trafik güvenliği ile genel asayiş olayları değerlendirildi.

Toplantıya, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Halil Uğur Serin, ilçe kaymakamları ve diğer yöneticiler ile yetkililer katıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Yönetim Uyuşturucu Halil Uğur Tuğgeneral Göçmenler Merzifon Güvenlik Politika 3-sayfa Piyade trafik Asayiş amasya Güncel Terör Suç

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