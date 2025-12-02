Haberler

Amasya'da İki Otomobilin Kafa Kafaya Çarpışması: 8 Yaralı

Amasya'da İki Otomobilin Kafa Kafaya Çarpışması: 8 Yaralı
Güncelleme:
Amasya'da meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amasya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Burak A. yönetimindeki 16 CPY 61 plakalı otomobil, Yıldızköy mevkiinde karşı yönden gelen Berat K.'nin kullandığı 34 UA 7279 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra Hanife A., Burhan A., Birgül Esme, Öznur E. ile diğer otomobildeki Mehmet M. ve Arif E. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine AFAD, itfaiye, acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar ekipleri çabasıyla kurtarılarak ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Hurdaya dönen otomobiller, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
