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Amasya'da kamyonette yangın: Araç kullanılamaz hale geldi

Amasya'da kamyonette yangın: Araç kullanılamaz hale geldi
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeki hırdavat yüklü kamyonette yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale gelirken, malzemeler hasar gördü. Jandarma inceleme başlattı.

Amasya'da seyir halindeki hırdavat malzemesi yüklü kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Zahir Y.'nin kullandığı 33 ADP 018 plakalı Volkswagen marka kamyonetten Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Kayadüzü köyü yakınlarında seyir halindeyken bir anda dumanlar yükseldi. Sürücünün ihbarı üzerine alevlere Suluova itfaiyesi ekipleri müdahale etti. Yangının söndürüldüğü kamyonet kullanılamaz hale geldi. Araçtaki hırdavat malzemelerinde hasar oluştu. Yangına ilişkin jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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