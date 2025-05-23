Amasya'da Hastanede Bıçakla Kendine Zarar Veren Genç İkna Edildi
Amasya'da, Özel Kolmed Hastanesi'nde bir genç, boğazına bıçak dayayarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri olay yerinde hızlı müdahalede bulunarak genci ikna etti.
Amasya'da Özel Kolmed Hastanesi'nde boğazına bıçak dayayan genç, korku dolu anlar yaşattı.
Edinilen bilgiye göre, Özel Kolmed Hastanesi'nde görevli bir hekimin oğlu Y.C.Ö. (31), hastanede boğazına bıçak dayayarak kendisine zarar vermeye başladı. Verilen beyaz kod üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin çabaları sonucu ikna edilen genç yatıştırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hastane önündeki korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - AMASYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa