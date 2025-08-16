Amasya'da Hafif Ticari Araç ile Ambulans Çarpıştı: 5 Yaralı

Amasya'da Hafif Ticari Araç ile Ambulans Çarpıştı: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da hafif ticari araç ile ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Amasya'da hafif ticari araç ile ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İpekköy mevkiinde Ahmet Ferit Uzunalioğlu'nun kullandığı 05 AF 521 plakalı hafif ticari araç, Bekir Numan Demir yönetimindeki 57 ABU 934 plakalı ambulansla çarpıştı.

Takla atıp trafik levhalarına çarpan araçtaki sürücü ve yanındaki Mert Yiğit Kara, ambulans sürücüsü, ATT'ler Kader Tuncay ile Öznur Ece Yavuzaslan yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu

İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz

İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.