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Amasya'da Elektrik Trafosu Önünde Bir Kişi Ölü Bulundu

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Amasya'nın Suluova ilçesinde bir elektrik trafosunun önünde bulunan erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya'da elektrik trafosunun önünde bir kişi ölü bulundu

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde arazideki bir elektrik trafosunun önünde bir kişi ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ayrancı köyü civarındaki arazideki elektrik dağıtım trafosu önünde bir erkek şahsın yerde yattığının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Öldüğü belirlenen şahsın Tokat'ın Pazar ilçesi nüfusuna kayıtlı İbrahim Bilir olduğu belirlendi.

Bilir'in cenazesi yapılan inceleme sonrası hastane morguna götürüldü. Şahsın kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya'da Elektrik Trafosu Önünde Bir Kişi Ölü Bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFULLAH UZUN - 3.Sayfa
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