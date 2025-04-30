Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı

Borsa İstanbul operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı

Güvenlik kamerasına bant atan isim de tutuklular arasında
42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı

Telefonundaki uygulamayı gören polis saklandığı yerde böyle yakaladı
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti

Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde kafasına sıktı

Amasya'da Durdurulan Tırda 10 Kaçak Göçmen Yakalandı

Amasya'da Durdurulan Tırda 10 Kaçak Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Merzifon ilçesinde polisin durdurduğu tırın dorsesinde Afganistan ve Pakistan uyruklu toplam 10 kaçak göçmen bulundu. Göçmenler, idari işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edilecek.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde polisin durdurduğu tırın dorsesinde 10 kaçak göçmen yakalandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince doğu illerinden İstanbul yönüne doğru düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen bir tır durduruldu. Aracın dorsesinde yapılan aramada Afganistan uyruklu 7, Pakistan uyruklu 3 olmak üzere toplam 10 kaçak göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler idari işlemleri sonrası Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edilecek. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.Ü. ve İ.G hakkında göçmen kaçakçılığından adli işlem başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.