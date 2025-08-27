Amasya'da Cami Kubbesinden Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Amasya'da Cami Kubbesinden Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Amasya'nın Kaleköy'ünde cami kubbesinde tadilat yapan 57 yaşındaki Ahmet Afan, dengesini kaybederek 20 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya'da cami kubbesinde tadilat yapan şahıs, dengesini kaybedip 20 metre yükseklikten düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kaleköy'de caminin tadilatı için kubbeye çıkan Ahmet Afan (57), dengesini kaybederek 20 metre yükseklikten yere düştü. Kayseri'den geldiği öğrenilen Afan, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cenaze, yapılan incelemenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
