Üzerine zıplayan boğanın darbesiyle yere serildi: O anlar kamerada

Amasya'da bir çiftlikte besici üzerine zıplayan boğanın darbesiyle yere serildi. O anlar kameraya yansıdı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan bir çiftlikte besiciler hayvanları bir araya toplamaya çalışıyordu. O sırada yön değiştiren bir boğa zıplayarak boynuzuyla besiciye vurdu. Aldığı şiddetli darbeyle kendisini yerde bulan besici bir anda neye uğradığını şaşırdı.

Besicinin ölümden döndüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - AMASYA