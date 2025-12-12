Haberler

Üzerine zıplayan boğanın darbesiyle yere serildi: O anlar kamerada


Amasya'nın Suluova ilçesinde bir çiftlikte besici, yön değiştiren bir boğanın zıplamasıyla yere serildi. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Amasya'da bir çiftlikte besici üzerine zıplayan boğanın darbesiyle yere serildi. O anlar kameraya yansıdı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan bir çiftlikte besiciler hayvanları bir araya toplamaya çalışıyordu. O sırada yön değiştiren bir boğa zıplayarak boynuzuyla besiciye vurdu. Aldığı şiddetli darbeyle kendisini yerde bulan besici bir anda neye uğradığını şaşırdı.

Besicinin ölümden döndüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - AMASYA






