Üzerine zıplayan boğanın darbesiyle yere serildi: O anlar kamerada
Amasya'nın Suluova ilçesinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan bir çiftlikte besiciler hayvanları bir araya toplamaya çalışıyordu. O sırada yön değiştiren bir boğa zıplayarak boynuzuyla besiciye vurdu. Aldığı şiddetli darbeyle kendisini yerde bulan besici bir anda neye uğradığını şaşırdı.
Besicinin ölümden döndüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - AMASYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa