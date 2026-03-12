Haberler

Bayram tatilinde trafik ekipleri yollarda tedbir alacak

Bayram tatilinde trafik ekipleri yollarda tedbir alacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı tatili sürecinde vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi için kritik noktalarda 60'dan fazla ekip ile trafik tedbirleri uygulayacak.

Amasya'da Ramazan Bayramı tatili sürecinde yolarda trafik kazası riski taşıyan kritik nokta ve kavşaklarda gündüz saatlerinde 36 ekip 72 personel, gece saatlerinde ise 24 ekip 48 personel ile trafik tedbirleri planlandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı tatili ile öncesi ve sonrasını kapsayan 10 günlük süreçte vatandaşların daha güvenli seyahat edebilmesi ve trafik güvenliği konusunda denetim ve kontrol ekipleri oluşturulduğu bildirildi.

İl ve ilçe merkezleri dışında kalan yoğun trafiğin beklendiği Gümüşhacıköy, Merzifon, Suluova, Taşova ve Mecitözü-Turhal devlet karayolu güzergahları üzerinde trafik kazası riski taşıyan kritik nokta ve kavşaklarda gündüz saatlerinde 36 ekip 72 personel, gece saatlerinde ise 24 ekip 48 personel ile trafik tedbirleri planlandı.

Amasya Valisi Önder Bakan'ın ilgili yöneticilerle düzenlediği toplantıda Ramazan Bayramı güvenlik tedbirleri de masaya yatırıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar

Savaş uçakları peş peşe vurdu! Şiddetli patlamalar canlı yayında
ABD'de sinagoga saldırı

ABD şokta! Trump'ı uzun süre düşündürecek saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonluk yarışı alev alev! Trendyol 1. Lig'de lider değişti

Şampiyonluk yarışı alev alev! 1. Lig'de lider değişti
Drogba'dan Osimhen'i duygulandıran mesaj

Victor Osimhen'i ağlattı
Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı

Daha 20 yaşındaydı! Evinde korkunç halde bulundu
Paşinyan, ABD Başkan Yardımcısı Vance'a Karabağ kitabı hediye eden müdürü görevden aldı

Trump'ın sağ koluna verilen hediye ülkeyi karıştırdı
Şampiyonluk yarışı alev alev! Trendyol 1. Lig'de lider değişti

Şampiyonluk yarışı alev alev! 1. Lig'de lider değişti
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak

Dünyayı bekleyen felaket: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar

Bunun adı düpedüz vicdansızlık! Hepsini çöpe attılar