Vali Bakan verileri açıkladı: Huzur şehri Amasya'da asayiş olayları azaldı

Huzur şehri Amasya'da 2026 yılının ilk 6 ayında asayiş olaylarında yüzde 60 ile yüzde 21 oranları arasında azalma kaydedildi.

Amasya Valisi Önder Bakan, ilde asayiş olaylarını önlemek ve gerçekleşen olayları asgari seviyelere indirmek amacıyla yapılan çalışmaların olumlu sonuçlarının alındığını açıkladı. Oto hırsızlığı suçunun yüzde 60, yağma suçunun yüzde 57, evden hırsızlık suçunun yüzde 47, işyerinden ve kurumdan hırsızlık suçunun yüzde 40, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun yüzde 30, motosiklet hırsızlığı suçunun yüzde 25 ve konut dokunulmazlığını ihlal suçunun yüzde 21 oranında düşü kaydedildiğini belirtti.

Emniyet Müdürlüğü ve jandarma komutanlığı birimlerinin işlenen suçları en aza indirmeye gayret ederken, diğer yandan geçmişte işledikleri çeşitli suçlardan dolayı hapis cezası alan şahısları da yakalayarak adli makamlara teslim edildiğine değinen Vali Bakan, "Bu noktada bahsi geçen dönemde haklarında çeşitli suçlardan dolayı kesinleşmiş hapis cezası bulunan 559 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Bunlardan 34'ü 5-10 yıl arası, 25'i ise çeşitli suçlarından 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslardır" diye konuştu.

Amasya'nın huzur şehri olduğuna işaret eden Bakan, yapılan operasyonlarda 161 adet ruhsatsız silah ele geçirilerek 159 şahsa adli işlem yapıldığını söyledi. Düzenlenen basın toplantısına İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Yiğit ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Yakup Türköz de katıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı