Amasya'da araç devrildi: Aynı aileden 1 ölü, 4 yaralı - Haberler

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Amasya'da araç devrildi: Aynı aileden 1 ölü, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Amasya'da araç devrildi: Aynı aileden 1 ölü, 4 yaralı

Amasya'da kontrolden çıkan aracın devrildiği kazada aynı aileden bir çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

Amasya'da kontrolden çıkan aracın devrildiği kazada aynı aileden bir çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Giresun'dan İstanbul yönüne giden Hüseyin Gedik yönetimindeki 34 TK 1539 plakalı hafif ticari araç, Amasya merkez Kışlacık köyü civarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçtan yola savrulan 8 yaşındaki Elif Nur Gedik olay yerinde hayatını kaybetti.

Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri ile 112 acil sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar sürücü baba Hüseyin, anne Fatma ile diğer çocukları Muhammet İsa ile Halil İbrahim Gedik ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekiplerinin de sevk edildiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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