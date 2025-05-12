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Amasya'da 4.4 ve 4.2 Büyüklüğünde İki Deprem

Amasya'da 4.4 ve 4.2 Büyüklüğünde İki Deprem
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Amasya'da meydana gelen 4.4 ve 4.2 büyüklüğündeki depremler sonrası Valilik, herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediğini açıkladı ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Amasya'da 4.4 ve 4.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından Amasya Valiliği, herhangi bir olumsuzluğa dair ihbar gelmediğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"12 Mayıs 2025 günü saat 12.23'te 4.4 ve saat 12.26'da 4.2 büyüklüğünde merkez üssü Gümüşhacıköy ilçemiz olan iki deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğa dair ihbar gelmemiş olup saha tarama çalışmaları yapılmıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz." - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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