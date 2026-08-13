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Amasya'nın Göynücek ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem

Amasya'nın Göynücek ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem
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AFAD verilerine göre, Amasya'nın Göynücek ilçesinde saat 13.33'te 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Göynücek olarak açıklanırken, yerin 17,95 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntıyla ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Amasya'nın Göynücek ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, deprem saat 13.33'de kaydedildi. Yerin 17,95 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının merkez üssü Göynücek olarak açıklandı. AFAD, depremin enlem koordinatını 40.43083 kuzey, boylam koordinatını ise 35.5415 doğu olarak duyurdu. Depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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