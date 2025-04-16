Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama
Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama
Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder talimatı

Amasya'da 3.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Amasya'da 3.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya Merkez'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Valilikten yapılan açıklamada, olay sonrası olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi.

Amasya Valiliği, merkez üssü Amasya Merkez olan 3.2 büyüklüğünde deprem ilgili açıklamada bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, "16 Nisan 2025 günü saat 13.17'de merkez üssü Amasya Merkez olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış olup, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. - AMASYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.