Amasya'da 3.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Amasya Valiliği, merkez üssü Amasya Merkez olan 3.2 büyüklüğünde deprem ilgili açıklamada bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, "16 Nisan 2025 günü saat 13.17'de merkez üssü Amasya Merkez olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış olup, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. - AMASYA