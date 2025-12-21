Bartın'da araçta uyuşturucuya 4 gözaltı

Bartın'ın Amasra ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde getirdiği belirlenen bir aracı Zübeyde Hanım Caddesi'nde durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda 8.57 gram narkotik bonzai maddesi ele geçirildi. Araçtaki 4 kişi hakkında tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - BARTIN