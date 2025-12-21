Bartın'da araçta uyuşturucuya 4 gözaltı
Bartın'ın Amasra ilçesinde, uyuşturucu madde taşıyan bir araçta yapılan aramada 4 kişi gözaltına alındı ve 8.57 gram narkotik bonzai ele geçirildi.
Bartın'ın Amasra ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.
Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde getirdiği belirlenen bir aracı Zübeyde Hanım Caddesi'nde durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda 8.57 gram narkotik bonzai maddesi ele geçirildi. Araçtaki 4 kişi hakkında tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - BARTIN
