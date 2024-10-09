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Amasra'da Kayalık Alanda Mahsur Kalan Rus Turistler Kurtarıldı

Amasra'da Kayalık Alanda Mahsur Kalan Rus Turistler Kurtarıldı
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Bartın'ın Amasra ilçesinde kayalık alanda denize giren 2 Rus turist, mahsur kaldı. Yaralanan bir genç, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki kayalık alanda denize giren 2 Rus turist, gittikleri bölgede mahsur kaldı. Yaklaşık 1 saat kayalık alanda bekleyen Rus turistler, balıkçıların ihbarı ile sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Astoria Grande gemisi ile Amasra'ya gelen Rus turistlerin arasında yer alan 2 erkek şahıs, ilçenin "Deprem Bölgesi" ismiyle bilinen kayalık alanda denize girdi. Gençlerden biri, kayadan kayaya atlarken, ayağını çarpması sonucu yaralandı. Kimsenin bulunmadığı bölgede bekleyen Rus turistler, geçen balıkçı teknelerinden yardım istedi. Balıkçıların ihbarı üzerine ise kayalık alana polis ekipleri, denizden ise sahil güvenlik botları sevk edildi.

Yaklaşık 1 saat boyunca kayalıklarda mahsur kalan 2 genç, sahil güvenlik ekipleri tarafından kayadan alındı. Gençler, Amasra Büyük Liman'da tekrar karaya çıkartılırken, 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Yapılan müdahalede yaralı gencin, ciddi bir sağlık problemi olmadığı belirtildi. Genç, tedavisinin ardından geldiği Astoria Grande gemisine geri döndü. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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