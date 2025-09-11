Haberler

Amasra'da Hortum Oluştu ama Yerleşim Alanına Ulaşmadan Kayboldu

Amasra'da Hortum Oluştu ama Yerleşim Alanına Ulaşmadan Kayboldu
Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen hortum, yerleşim yerine ulaşmadan etkisini kaybetti. Doğa olayı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Amasra denizde başlayan hortum, yerleşim yerine ulaşmadan etkisini kaybetti. Yaşanan doğa olayı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde akşam saatlerinde hortum meydana geldi. Amasra açıklarında görülen hortum, yerleşim alanlarına ulaşmadan etkisini kaybetti. Büyümeden etkisini kaybeden doğa olayı, cep telefonu kameraları ile kaydedildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
