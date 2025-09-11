Amasra'da Hortum Oluştu ama Yerleşim Alanına Ulaşmadan Kayboldu
Bartın'ın Amasra ilçesinde akşam saatlerinde hortum meydana geldi. Amasra açıklarında görülen hortum, yerleşim alanlarına ulaşmadan etkisini kaybetti. Büyümeden etkisini kaybeden doğa olayı, cep telefonu kameraları ile kaydedildi. - BARTIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa