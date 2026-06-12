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Fren yerine gaza bastı: İki ağacı devirip, duvara çarptıktan sonra durabildi

Fren yerine gaza bastı: İki ağacı devirip, duvara çarptıktan sonra durabildi
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Bartın'ın Amasra ilçesinde fren yerine gaza basan sürücünün kullandığı otomobil kaldırıma çıkarak iki ağacı devirdi, duvara çarparak durabildi. Sürücü hafif yaralandı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde sürücü fren yerine gaza basınca kaldırıma çıkan araç, iki ağacı devirdi. Otomobil duvara çarparak durabilirken, sürücü hafif şekilde yaralandı.

Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da O.K. idaresindeki 34 GRA 028 plakalı otomobil, Postane Kavşağı yakınlarında yoldan çıktı. Sürücüsünün fren yerine gaza bastığı ileri sürülen otomobil, kaldırıma çıkarak iki ağacı devirdi. Elektrik direklerinin arasından geçen otomobil, apartman duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü O.K. hafif şekilde yaralanırken, kaza anında kaldırımda kimsenin bulunmaması ise faciayı önledi. Polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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